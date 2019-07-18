مراقبون: دور الإصلاح التحريضي يخدم الحوثي ويتماشى مع توجهاته

فضح مراقبون دور التجمع اليمني للإصلاح الذي يتماشى ويخدم المشروع الإيراني المثتمل بمليشيا الحوثي.

ويجمع مراقبون على ان هذا الدور التحريضي يبين علاقة وارتباط الإصلاح بالإرهاب ، ويكشف حقيقة دوره السلبي في التصدي لمليشيات الانقلاب.

ويندرج ضمن الأدوار السلبية لحزب الإصلاح الدور السلبي المستهدف القوات الأمنية الجنوبية التي تحارب الإرهاب ، أكان من خلال استهدافها بأعمال إجرامية أو من خلال التحريض والتشويه بها وتلفيق تقارير تستهدفها.

ويتمثل هذا الدور من خلال نشر تقارير مظلله ومزيفة تستهدف بدرجة أولى جهود مكافحة الإرهاب في الجنوب وعلى وجه الخصوص قوات الحزام الأمني ، وقوات النخبة ، والأمن وهي القوات الجنوبية التي تخوض حرب ضد الارهاب ، وكذلك تستهدف جهود الإمارات الشقيقة التي تقود الحرب على الإرهاب وتدعمها وتشرف عليها.

وبقول المراقبون إن "هذا الدور السلبي للإصلاح ، يفضحه الإعلام ودوره التحريضي ونشير هنا للتحريض ضد قوت الحزام الأمني والنخبة والأمن ، والدور الإماراتي الداعم لهذه القوات ، حيث يظهر نفسه كمدافع عن الإرهاب ومساند له ، سيما وهذه القوات حقيقة انتصارات كبيرة على التنظيمات الإرهابية في الجنوب.