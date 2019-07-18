"الشطيري": الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة

قال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع، فضل محسن الشطيري، اليوم الخميس، إن "الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة".

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة! هل يتذكر الرئيس هادي حين خاطبة صادق الأحمر بالتنحي عن الرئاسة، لأنه أوصل اليمن إلى مرحلة معقدة ولأجل الخروج بحل مع الطرف الآخر الحوثي".