"الشطيري": الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة

قال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي يافع، فضل محسن الشطيري، اليوم الخميس، إن "الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة".
وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة! هل يتذكر الرئيس هادي حين خاطبة صادق الأحمر بالتنحي عن الرئاسة، لأنه أوصل اليمن إلى مرحلة معقدة ولأجل الخروج بحل مع الطرف الآخر الحوثي".
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