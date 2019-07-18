ضبط خلية إجرامية بحوزتها عبوات وأسلحة وأجهزة لاسلكي في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الضالع أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة لاسلكي ومعدات خاصة بتصنيع وتفجير العبوات وذلك خلال حملة أمنية استهدفت أوكار خلية إجرامية في محافظة الضالع وسط البلاد.

وأوضح موقع الإعلام الأمني نقلا عن أمن محافظة الضالع أنه وبعد عملية رصد ومتابعة، نفذ حملة أمنية داهمت وكر خلية إجرامية يتزعمها المطلوب أمنياً التكفيري سليم علي صالح المسن، مشيرا إلى أن الخلية الإجرامية كانت تمارس جرائم القتل والإرهاب ضد المواطنين في مديرية جبن بالمحافظة.

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وبين أن الحملة الأمنية قامت بمهاجمة منزل زعيم العصابة المدعو سليم المسن في قرية العقر بمديرية جبن، بعد أن أكدت التحريات تواجده مع أفراد العصابة في المنزل.

وأضاف أن رجال الأمن بعد المواجهة المسلحة مع العصابة تمكنوا من اقتحام المنزل وضبطوا بداخله عبوات ناسفة وأجهزة لاسلكي ومعدات خاصة بتصنيع وتفجير العبوات، وبنادق آلية، وخناجر، مؤكدا أن رجال الأمن اعتقلوا 2 من أفراد الخلية وجرح عدد منهم، مشيرا إلى استمرار مطاردة بقية أفراد العصابة الذين لاذوا بالفرار باتجاه الجبال.

ولفت أمن محافظة الضالع أن العملية تمت بالتعاون مع الشرفاء من مشائخ وأبناء المنطقة.