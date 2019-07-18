اشتعال المعارك بكافة أنواع الأسلحة في جبهات نهم

قالت مصادر ميدانية شرق العاصمة صنعاء " إن معارك عنيفة تدور حالياً بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية نهم شرق المحافظة. وأكدت المصادر في حديث إن مواجهات هي الأعنف تشهدها المديرية منذ لحظات يستخدم فيها الطرفان كافة أنواع الأسلحة.

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