شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة أمير قطر التي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تصدق ماذا فعل بعد تناول العشاء مع إيفانكا وترامب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى بالشارع، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى أو تاريخ تصويرها.

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلا "حافظه ربي".

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة أمير قطر التي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تصدق ماذا فعل بعد تناول العشاء مع إيفانكا وترامب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.