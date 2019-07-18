شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمئات اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية لهذا السبب المفاجئ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطات الأمن السعودية إيقاف 358 يمنياً، في قضايا تتعلق بالإرھاب وأمن الدولة داخل المملكة العربية السعودية. فيما تصدر حملة الجنسیة الیمنیة وفقاً لصحف سعودية، قائمة الأجانب الموقوفین بعدما بلغ عددھم 358 موقوفاً، كما جاء في المرتبة الثانیة حملة الجنسیة السورية بـ259 سجیناً.

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