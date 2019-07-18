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"شاهد" لن تصدق ما فعلته نساء السعودية في حفل "سوبر جونيور" بجدة .. ألفاظ إباحية ورقص ومشاهد صادمة!

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب حفل الفرقة الكورية “سوبر جونيور” خلال موسم جدة، في موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور فتيات المملكة في مشاهد صادمة تخطين فيها الحياء وعادات وتقاليد السعودية المحافظة.

ووفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، ظهرت مئات الفتيات السعودية وهن في أحد شوارع مدينة جدة يمشين في طوابير نحو مقر حفلة “سوبر جونيور”، وعند وصولهن شهدت بوابات الدخول زحامًا شديدًا وصراخًا من الحاضرات.

صراخ وجزع فتاة مع بكاء شديد خلف سيارة سوبرجونيور!!
ما هذه الشعور والتصرفات من أبناء بلادالحرمين؟!
بن سلمان يقود البلاد الى الهلاك pic.twitter.com/rLqoFTdlMt

— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) July 17, 2019
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د. حنان العتيبي Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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