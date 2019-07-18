شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" لن تصدق ما فعلته نساء السعودية في حفل "سوبر جونيور" بجدة .. ألفاظ إباحية ورقص ومشاهد صادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب حفل الفرقة الكورية “سوبر جونيور” خلال موسم جدة، في موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور فتيات المملكة في مشاهد صادمة تخطين فيها الحياء وعادات وتقاليد السعودية المحافظة.

ووفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، ظهرت مئات الفتيات السعودية وهن في أحد شوارع مدينة جدة يمشين في طوابير نحو مقر حفلة “سوبر جونيور”، وعند وصولهن شهدت بوابات الدخول زحامًا شديدًا وصراخًا من الحاضرات.