شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. إيران تفاجى " بن سلمان " بعقد اتفاق تاريخي ولاول من نوعة مع دولة " قطر ".. ماذا يحدث في الدوحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إيران اليوم عن اتفاق تم مع دولة قطر من شأنه أن يؤدي إلى تطوير العلاقات بين طهران والدوحة.

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أشار المدير العام للطب البيطري في محافظة بوشهر الإيرانية، مرتضى بحراني، إلى تطوير العلاقات التجارية مع قطر، قائلاً "سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر".

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن بحراني أشار اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري ومدير الحجر الصحي في قطر، إلى ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر، من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكداً على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.

ولفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر قائلاً: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.