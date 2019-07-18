شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة الهاربة "رهف القنون" تنافس الرئيس " ترامب " بترشحها لهذا المنصب الرفيع ومجلة امريكية تكشف ذالك .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مجلة "تايم" الأميركية للسنة الخامسة، قائمتها بأكثر 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت حول العالم. وقامت المجلة بحسب شرحها بتقييم المتنافسين "من خلال النظر إلى تأثيرهم العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتهم الإجمالية على صناعة الأخبار والأحداث". اخبار تهمك: وتضمنت القائمة سياسيين وفنانين، وصحافيين وناشطين حقوقيين، إلى جانب الشابة السعودية رهف القنون (18 عاماً)، التي هربت من عائلتها في المملكة بسبب التعنيف الأسري الذي كان تتعرض له من والدتها وشقيقها بحسب قولها، وحصلت على لجوء في كندا. والشخصيات الـ25 الذين ودرت أسماؤهم في القائمة هم: 1 ــ مغني الراب الأميركي ليل ناس أكس. 2 ــ النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز. 3 ــ الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 4 ــ الفريق الغنائي الكوري الجنوبي BTS. 5 ــ اللاجئة السعودية في كندا الشابة رهف القنون. 6 ــ الفنانة الأميركية أريانا غراندي. 7 ــ التلاميذ المضربون حول العالم احتجاجاً على التغيّر المناخي. Advertisements 8 ــ الممثلة ومقدمة البرامج واليوتيوبر الأميركية ليزا كوشي. 9 ــ الجندي المتقاعد في الجيش الأميركي براين كولفاج الذي جمع 25 مليون دولار لبناء جدار فصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والمؤيد للرئيس دونالد ترامب. 10 ــ المدوّن وصاحب الفيديوهات التجميليات الشهيرة جيمس تشارلز. 11 ــ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. 12 ــ اليوتيوبر جيرمن غارمنديا. 13 ــ المغنية الأميركية كاردي بي. 14 ــ كريس غودفري الذي وضع صورة البيضة الشهيرة على "إنستغرام" حاصداً ملايين الإعجابات. 15 ــ المدوّن والصحافي كارلوس مازا. 16 ــ المدونة والمؤثرة على "ويبو" الصينية زانغ دايي، والتي تملك أكثر من 11 مليون متابع وتروّج لماركات الملابس ومستحضرات التجميل... 17 ــ المغنية الأميركية المراهقة جيجي سيوا. 18 ــ الصحافي الأميركي المحافظ بن شابيرو. 19 ــ دكتور لوبو، أحد أشهر اللاعبين للألعاب الإلكترونية على منصة تويتش لألعاب الفيديو 20 ــ مدونة الفيديو على "يوتيوب" إيما شامبرلاين. 21 ــ المتظاهرون في هونغ كونغ. 22 ــ الصحافي الأميركي الذي غالباً ما يثير تفاعلاً افتراضياً معه، ياشار علي. 23 ــ الممثلة البريطانية جميلة جميل. 24 ــ الناشط الأميركي آدي باركان المصاب بالتصلب الجانبي الضموري، والمناضل لتأمين الرعاية الصحية للجميع في أميركا. 25 ــ الممثلة الأميركية جادا بينكت سميث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتاة الهاربة "رهف القنون" تنافس الرئيس " ترامب " بترشحها لهذا المنصب الرفيع ومجلة امريكية تكشف ذالك .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.