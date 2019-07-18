طفل يقدم على الإنتحار جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج

تفاجئ عدد من المواطنين في منطقة صبر بمديرية تبن بمحافظة لحج برؤية الطفل “ص.ف.أ”،(12 عاما) معلقاً في احد غرف المنزل الذي يعيش فيه مع اسرته البسيطه، بعد أن قرر شنق نفسه.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل الذي ما يزال في الصف الثامن، قام بشنق نفسه في إحدى غرف منزله وقد تدخل الاهالي لمحاولة انقاذه بعد سماعهم لصراخ والدته الا أنه كان قد فارق الحياة.

وأضافت المصادر، أن الأسباب التي جعلت الطفل يقوم بالانتحار وشنق نفسه مازالت مجهولة حتى الآن، لكنها اشارت الى حالة اسرته الصعبة لا سيما في ظل التدهور الاقتصادي الصعب التي تعيشه المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعواماراتي.