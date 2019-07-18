الجنرال مايكل لوليسغارد يتهم الحوثي بعدم الانسحاب من موانئ الحديدة

اتهم كبير مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، مليشيا الحوثي بعدم الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى وذلك بعد مضي نحو شهرين على إعلان انسحابهم مطلع مايو الماضي.

واكد المتحدث العسكري لعمليات الساحل العربي وضاح الدبيش، إن لوليسغارد واجه الحوثيين خلال الاجتماع الثلاثي الذي انفض قبل يومين بقوله: أنتم لم تنسحبوا شبراً واحداً من ميناء الصليف ورأس عيسى.

وأضاف الدبيش في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ونظراً لأنه ليس من صلاحياته وضمن مهام عمله ملفات كشوفات إدارة الموانئ والأمن، قام بإحالتها لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والسياسيين في الطرفين.

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وأعرب الدبيش عن أسفه أن يأتي غريفيث ولوليسغارد بعد مرور 7 أشهر، ليقولا إنه لا يمكن تطبيق المرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار إلا بالتزامن مع الاتفاق السياسي حول من هي السلطة المحلية التي ستتولى مسؤولية الإدارة المالية والإدارية لموانئ الحديدة والانسحابات.

وقال المتحدث العسكري لعمليات الساحل الغربي، ذلك يعني أن هناك سنة إضافية من حشد الحوثي للحديدة، وتهريب الأسلحة.

وتوقع المتحدث العسكري فشل الأمم المتحدة في إقناع الحوثييين بالخروج من ميناء الحديدة وقال: رغم كل الشواهد التي حدثت طيلة الأشهر الماضية، فإن مبعوث الأمم المتحدة الذي عجز هو ووفده في إقناع الحوثي بفتح طريق يريد منا أن نصدق أنهم سيقنعونه بالخروج من موانئ الحديدة.