في جريمة بشعة.. شاب يذبح والدته ويطعن والده وشقيقه في ريف تعز

أقدم شاب، الأربعاء، على ذبح والدته وطعن والده وأخيه في الريف الشمالي محافظة تعز، وسط البلاد. وأفادت مصادر محلية أن الشاب سليم صدام الحاج، أقدم على ذبح والدته، وطعن والده وأخيه، في منطقة الزوحة بشرعب السلام شمال غربي تعز. وقالت المصادر إن الشاب أقدم على تنفيذ جريمته بالسلاح الأبيض، نتج عنها وفاة الأم وإصابة الأب والشقيق بجروح خطيرة. وضافت أن أم الشاب وتدعى فاطمة عبدالكافي فارقت الحياة على الفور، بينما والد الشاب، يدعى صدام الحاج وأخيه الأصغر في حالة حرجة. وأشارت إلى أن الشاب سليم صدام الحاج، يعاني من حالة نفسية، ويستخدم علاج للاكتئاب، منذ سنوات.