الضالع.. قصف صاروخي حوثي على قرى المواطنين بمريس

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية" مساء الأربعاء" قصف صاروخي، على قرى منطقة مريس، شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وتحدث موقع وزارة الدفاع" سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها، أن القصف استهدف قريتي “الحنكه”، و”الرحاب”، في منطقة مريس.
وأكدت المصادر أن القصف تسبب في وقوع أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى خلق حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان العزل، من النساء والأطفال.
وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية، استهداف القرى السكنية في مناطق مريس بمختلف أنواع الأسلحة، وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.
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