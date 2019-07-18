شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. خبر سار "لابن سلمان" الإعلان رسميا عن المتهم الاول في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشادة نارية بين الإعلامية اللبنانية غادة عويس، والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك بعد اتهامها بالتورط في قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. اخبار تهمك: وبدأت المشادة حين دافع "آل الشيخ" عن "سعود القحطاني" واصفًا إياه بـ"البطل" لتسخر "غادة" من وضعه الحالي قائلة : "اللهم إني شامتة بالمدعو سعود القحطاني ورحمة الله على الشهيد جمال خاشقجي". Advertisements ليرد "آل الشيخ مبارك" قائلأ: "لم تغظ #الجزيرة من يوم أن ظهر البطل #سعود_القحطاني فجعلها نسياً منسياً أما #خاشقجي قتلموه حياً وتاجرتم بدمه ميتاً !! اللهم إني شامت في مليارات هدرت على مذيعين ومعدين وأسقطها رجل واحد بأحرف قليلة فالحمدلله من قبل ومن بعد". وسخرت "غادة" من هذا الاتهام قائلة: "قتلناه؟على اساس اسمي ماهر مطرب وقلت لصديقي الطبيقي : - هل يمكن وضع جذعه في كيس؟ .. - طبيقي :"كلا،ثقيل للغاية .. أتمنى ان يكون الأمر سهلا.سيتم فصل الجسد من المفاصل.. وهذه ليست مشكلة.. لكن الجذع ثقيل .. إنها أول مرة أقطع على الأرض". وأضافت: "اسأل كالامار يا منذر عن دور #مبس أيضا واسأل مبس أين هو "البطل"القحطاني؟".

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