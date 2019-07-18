اغتصاب طفل في أبين ومقتل شاب في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

تتواصل اعمال السلب والنهب وجرائم القتل والاغتصاب في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة العدوان، حيث لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه مساء الاربعاء برصاص مسلحين بمحافظة الضالع.

ونقلت مصادر إعلامية ان الشاب عبدالله احمد ناصر وهو من ابناء منطقة لغوال زبيد عثر عليه مقتولا في نقيل ربض في ظروف غامضة.

وفي محافظة أبين تعرض طفل لعملية إغتصاب في مديرية خنفر بمحافظة أبين..

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وبحسب مصادر محلية فقد قام عدد من الجناة باغتصاب الطفل البالغ من العمر خمس سنوات

وكانت محافظة أبين شهدت العديد من جرائم الاغتصاب خلال الايام الماضية.