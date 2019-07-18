الاثنين القادم.. ندوة لأدباء الجنوب عن علاقة عدن السياسية بأمريكا الممتدة لـ 100 عام

ينظم المجلس الانتقالي الجنوبي فرع العاصمة الجنوبية عدن بالتعاون مع اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن عصر يوم الاثنين القادم 22 يوليو / تموز 2019م ندوة ثقافية تحت عنوان: “أهمية عدن في السياسة الامريكية – علاقات لها أكثر من مائة عام” في مقر المجلس الكائن بمديرية المعلا (شارع الشهيد مدرم).

ومن المقرر أن يلقي الندوة الكاتب الجنوبي الأستاذ نجمي عبد المجيد، رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن.

وتتحدث الندوة الثقافية عن أهمية العلاقة السياسية بين عدن وأمريكا التي أمتدت لأكثر من مائة عام، وليست وليدة اللحظة.

وتأتي الندوة بعد اللقاء الهام الذي اجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي في منتصف يونيو / حزيران الماضي مع وفد الباحثين الأمريكيين برئاسة جيرالد فايرستاين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق إلى اليمن، والذي ضم 18 عضوًا من الباحثين والخبراء من مؤسسات بحثية وإستراتيجية امريكية مختلفة.

*صادر عن الدائرة الإعلامية لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة عدن.