مصافي عدن تصدر كتاب حول الحرائق وأساليب مكافحتها باللغة الإنجليزية

صدر مؤخراً كتاب جديد حول الحرائق وأساليب مكافحتها، حمل عنوان "كتيب الحريق " باللغة الإنجليزية من تأليف الدكتور، أحمد حسن عبدالله واخصائي السلامة ، زيد باشعيب .

ويحتوي الكتاب الذي يقع في 285 صفحة على ستة فصول رئيسية حول كيمياء الحريق، ومبادئ إطفاء الحرائق، وتخطيط الحماية منها، وأساليب نقل المواد الخطرة، والتدريب لمكافحة الحرائق، إلى جانب دراسة حالات مختارة من حوادث حرائق المنشآت الصناعية .

كما يحتوي الكتاب على ثلاثة ملاحق تضمنت التعاريف، وقائمة الاختصارات، والكهرباء الساكنة كإحدى مصادر الحرائق.

ويقدم الكتاب الذي قام بإخراجة ، المبدع، مراد محمد سعيد، مختلف جوانب ظاهرة الحريق ومحاولة فهم ميكانيكية حدوثه وانتشاره دارساً أبرز مسبباته وطرق منعه ورصده ومكافحته.

ويتطرق الكتاب إلى مختلف السبل الحديثة لذلك بما فيها مكافحة الحرائق بالطيران وكذا باستخدام الروبوتات والإنسان الآلي، وطرق نقل ومناولة المواد الخطرة والاحتياطات اللازمة لخزن، نقل أو مناولة تلك المواد براً وبحراً للمواد السائلة أو الغازية القابلة للإستعال وأيضاً الكيماويات السامة والتعامل مع مخاطر تلك المواد أثناء حدوث الحريق وكذا متطلبات نقل الغاز.

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كما يتناول الكتاب الذي تم إعداده وطباعته برعاية شركة مصافي عدن، حوادث الحرائق على السفن وطرق مراقبة مصادر الإشتعال والمناطق الخطرة وكذا المخاطر المتمثلة أثناء الشحن والتفريغ ومتطلبات مكافحة الحرائق سواء على السفن أو في موانئ الشحن والتفريغ.

ويبرز الكتاب في إطار الاهتمام بحوادث الصناعة ومتطلبات الحماية من الحرائق ومنعها وطرق المكافحة الناجحة لها في حالة حدوثها كما تم إبراز فصل خاص عن حالات مختارة من الكوارث الصناعية مع تحليل المسببات والدروس والتوصيات المستفادة منها.

كما تطرق الكتاب في صفحاته إلى حوادث استهداف شركة مصافي عدن والحرائق الضخمة التي تعرضت لها خلال حربي 1994م و 2015م مع تحليل للنتائج والدروس المستخلصة والتوصيات لتجنيب هذه المؤسسة ومثيلاتها آثار ذلك التخريب الغير مبرر وكذا التوصيات لسد الثغرات وطرق تحسين منظومة مكافحة الحرائق وزيادة فعاليتها بما في ذلك تحسين طرق الاستجابة المجتمعية والتنسيق مع السلطات المحلية لتجنب الأضرار الكارثية لمثل هذه الحوادث.

ويستهدف الكتاب في صفحاته منتسبي المرافق الصناعية، كما أنه يعتبر ذو فائدة عامة للقارئ المتخصص وكذا لطلاب الجامعات .