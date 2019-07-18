شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المعارك قبل قليل في صنعاء ومصادر تكشف ما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية شرق العاصمة صنعاء ” إن معارك عنيفة تدور حالياً بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مديرية نهم شرق المحافظة. اخبار تهمك: ​​​​​​​ Advertisements وأكدت المصادر في حديث لـ ” المشهد اليمني ” إن مواجهات هي الأعنف تشهدها المديرية منذ لحظات يستخدم فيها الطرفان كافة أنواع الأسلحة. وأوضحت المصادر ” إن المعارك تتركز في جبهة المجاوحة باتجاه ضبوعه وجبال يام شمال المديرية. وأضافت المصادر” إن المعارك جاءت بعد ساعات من تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والمليشيات التي تتمركز بأسلحتها الثقيلة قرب نقيل بن غيلان المدخل الغربي لمديرية نهم.

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