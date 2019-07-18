شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش .. يخرج عن صمته ويعلن هكذا استشهد الرئيس علي عبدالله صالح (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عضو قيادة القوات المشتركة قائد قوات حراس الجمهورية أن الزعيم علي عبدالله صالح استشهد بارا بقسمه ودفاعا عن مبادئ الثورة والجمهورية.

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جاء ذلك في تغريدة له اليوم الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2019م, الذي يصادف ذكرى تولى الشهيد الزعيم مقاليد الحكم في اليمن بالعام 1978م.

ونشر العميد طارق صالح فيديو مسجل لأول خطاب وقسم للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ابان توليه الحكم وفق ما اقره مجلس الشعب التأسيسي آنذاك ، حيث حمل راسه على كتفه في فترة عاصفة بتاريخ اليمن وإثر موجة اغتيالات اطاحة بثلاثة رؤوسا.

وكتب العميد طارق يقول “رحمة الله تغشاه استشهد بارا بقسمه ودفاعا عن مبادئ الثورة والجمهورية”.