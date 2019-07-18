شكرا لقرائتكم خبر عن بينها ساعة الملك فيصل وصدام حسين .. تعرف على اغلى واندر ساعات اليد التي صنعت لمرة واحدة فقط (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن دار "كريستيز" للمزادات، عن تقديم تشكيلة من الساعات النادرة التي قدمتها أرقى الشركات العالمية في هذا المجال، والتي خصّصت لجمهور في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي تصريحات صحفية . قالت خبيرة الساعات في دار "كريستيز" بدبي، ريمي جوليا، إن الدار "ستوفر مجموعة من الساعات التي يقدمها أبرز الصنّاع في هذا المجال".

ساعة Louis Audemars، صنعت لصالح شركة Breguet، غطاء ساعة الجيب هذه يحوي الأحرف الأولية للسلطان عثمان عبد الحميد الثاني، صنعت هذه الساعة للسوق التركي وقدمت في السوق عام 1885، مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مزوّدة بتقويم السعر: ما بين 25 إلى 35 ألف دولار.



Patek Philippe ساعة توفر التوقيت العالمي مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً، تحوي 33 جوهرة. السعر: ما بين 18 إلى 25 ألف دولار.



Rolex، ساعة معصم نادرة من الذهب عيار 18 قيراطاً، صنعت هذه السيارة لتخليد ذكرى الملك فيصل آل سعود وتحوي الساعة بجانبها الخلفي توقيع الملك الراحل السعر: ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار.



Rolex ساعة معصم نادرة من الذهب عيار 18 قيراطاً، تحوي 19 جوهرة صنعت هذه الساعة لتخليد الملك فيصل آل سعود وتحوي الساعة بجانبها الخلفي توقيع الملك الراحل السعر: ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار.



Omega، وهذه الساعة البيضاوية الشكل مخصصة لارتدائها على المعصم مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً، خصصت هذه الساعة لدولة قطر، وتحوي 24 جوهرة السعر: ما بين 4 إلى 6 آلاف دولار.



Piaget ساعة نادرة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً، صنّعت هذه الساعة لتخليد ذكرى أول رئيس لساحل العاج فيليكس هوفويت-بواني الذي ساهم بتطوير الوضع الاقتصادي للبلد خلال فترة حكمه التي امتدت من عام 1960 وحتى عام 1993 السعر: ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار.

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Rolex، صنّعت هذه الساعة من روليكس ل‍دولة الإمارات العربية المتحدة وهي من الذهب عيار 18 قيراطاً، وتحوي 27 جوهرة السعر: ما بين 10 إلى 15 ألف دولار.



Rolex، صنّعت هذه الساعة أيضاً من روليكس ل‍دولة الإمارات العربية المتحدة وهي من الذهب عيار 18 قيراطاً، وتحوي 27 جوهرة السعر: ما بين 10 إلى 15 ألف دولار.



Patek Philippe، ساعة راقية من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، صنعت هذه الساعة عام 1979، وتحوي 36 جوهرة وخصصت للعراق خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين السعر: ما بين 8 إلى 12 ألف دولار.



Rolex، ساعة معصم من الذهب عيار 14 قيراطاً، صنعت ل‍دولة الإمارات العربية المتحدةوتحوي 27 جوهرة السعر: ما بين 5 إلى 8 آلاف دولار.



Rolex، ساعة من الستينليس ستيل صنّعت خصيصاً للمملكة العربية السعودية عام 1991 وتحوي 27 جوهرة السعر: ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار.



Patek Philippe، صنّعت هذه الساعة عام 1980 خصيصاً للعراق وتحوي ست جواهر بإطار بيضوي الشكل. السعر: ما بين 8 إلى 12 ألف دولار.



Patek Philippe، صنّعت هذه الساعة خصيصاً للعراق عام 1980، تحوي 18 جوهرة السعر: ما بين 8 إلى 12 ألف دولار.



Cartier، ساعة راقية من الذهب عيار 18 قيراطاً مزخرفة بقطع من الخشب ومطعّمة بالألماس السعر: ما بين 30 إلى 50 ألف دولار