شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحوثيين يسحبون مئات المقاتلين من هذه المحافظات و "السبب"!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن قيام مليشيات الحوثي بسحب مئات المقاتلين من عدد من الجبهات في ثلاث محافظات.
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وذكرت مصادر “أن الحوثيون سحبوا مقاتيلهم من كل من جبهات الحديدة والضالع ولحج؛ استعدادا لإرسالهم الى جبهة صرواح، غربي مأرب.
وأوضحت المصدر “أن مليشيا الحوثي تعمل على تجهيز قوات كبيرة من مقاتليها، وتوجيههم صوب مدينة مأرب، وفقا لخططهم العسكرية”.
الجدير بالذكر أن حشد الحوثي للمقاتلين وإرسالهم الى جبهة مأرب جاء بالتزامن مع معارك عنيفة تدور مؤخراً في جبهة صرواح غرب مأرب تشنها المليشيات على مواقع تمركز القوات الحكومية.
وتشهد محافظة مأرب، منذ نحو اسبوعين توترا كبيرا، وتدهور في الوضع الأمني، وذلك عقب الحملة الأمنية التي نفذتها ضد عناصر مطلوبة قضائيا.
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