شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. وفاة الفنان الشهير " عادل امام" في القاهر قبل قليل ومصادر تكشف السبب .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان المصري عادل امام بوعكة صحية مفاجئة داخل احدي المستشفيات بالقاهرة، إلا أن المصادر الرسمية لم تتحدث عن هذا الخبر حتى هذه اللحظة. اخبار تهمك: ​​​​​​​ Advertisements العلم صحيح ان عادل امام مات ؟ #وفاه_عادل_امام

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