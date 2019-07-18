شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حادة بين الـرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء عن مصادر وصفت بالمطلعة ان خلافا حادا نشب بين الرئيس هادي ومعين على خلفيات فساد مالي واداري عوضا عن الفشل السياسي الذي رافق معين منذ تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

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وقال المصدر ان معين يعيش حالة تذمر وخيبة امل بعد ان اخفق في اغلب الملفات الموكله اليه.

وقال المصدر ان معين عبد الملك قال غلطة حياتي يوم ان وافقت ان اكون رئيسا للوزراء في عهد الرئيس هادي في سابقة خطيرة توضح عمق الخلاف مابين الرئاسة ومجلس الوزراء.

واوضح المصدر ان د. رشاد العليمي قاد وساطة مابين الرئيس هادي ومعين يوم امس استمرت لثلاث ساعات دون علم الرئيس بذلك ولكن خوفا على معين لانه ابن المنطقة التي ينتمي لها د. رشاد العليمي .

وقال المصدر ان رئيس الوزراء يصر على تعيين مطيع دماح وزيرا للنقل بدلا من صالح الجبواني إلا ان الرئاسة رفضت طلبه جملة وتفصيلا لأن مطيع دماج لم تمر عليه إلا شهر قليلة منذ انشقاقه عن مليشيا الحوثي الإنقلابية.