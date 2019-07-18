شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري مرتقب للرئيس هادي يطيح بمحافظ هذة المحافظة بعد تورطة بقضايا فساد مالي .. شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر محلية صدور قرار جمهوري مرتقب خلال اليومين القادمين باقالة محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بعد رفضه التعامل مع الحكومة الشرعية اخبار تهمك: ​​​​​​​ Advertisements وكشفت المصادر لموقع صوت المغتربين ان رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد رفعا جميع الوثائق والتقارير التي تثبت تمرد المحافظ باكريت ورفضة التعامل مع الحكومة وتوريد الايرادات الى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن كما تضمنت التقارير مذكرة لهيئة مكافحة الفساد واخرى من نيابة الاموال العامة تتحدث كلاهما عن الفساد المالي في محافظة المهرة واستفراد المحافظ بايرادات المحافظة ورفضة ربط فرع البنك المركزي بالمركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن .

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