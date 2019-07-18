شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجارات ضخمة واندلاع حريق هائل في اشهر مركز تجاري بعد تعرضه لقصف مدفعي.. شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشب حريق كبير، مساء اليوم الأربعاء، في محل سيتي ماكس التجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي للقوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. وأفاد مصدر محلي في الحديدة عن نشوب حريق كبير في محل سيتي ماكس التجاري بمنطقة كيلو 7 جراء قصف مدفعي للقوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. اخبار تهمك: Advertisements ​​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انفجارات ضخمة واندلاع حريق هائل في اشهر مركز تجاري بعد تعرضه لقصف مدفعي.. شاهد اولى الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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