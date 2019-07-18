شاهد .. فلاش لأبرز جرائم الميليشيات بحق المدنيين بالحديدة

نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فلاش فيديو، يظهر أبرز الجرائم التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في محافظة الحديدة وذلك إطار خرقها لإتفاق الهدنة الأممية . وبحسب المركز فإن هذا الفلاش يعرض أبرز الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية بحق المواطنين في الحديدة خلال شهر . تجدر الإشارة إلى أن جرائم الميليشيات توزعت بين الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والقنص المباشر على المواطنين في المناطق المحررة المحاذية لخطوط المواجهات .

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