الدوبلة يطمئن على أوضاع جرحى اللواء 11 عمالقة في مستشفيات عدن

إطلع قائد اللواء 11 عمالقة، الشيخ مصطفى الدوبلة، اليوم الأربعاء، على أوضاع جرحى اللواء الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن .

وذكرت مصادر (الخليج 365) أن القائد مصطفى دوبلة إطمئن من الأطباء على الحالة الصحية للجرحى، وحثهم على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للجرحى وبما يسهم في شفائهم العاجل بإذن الله.

وأكد الشيخ الدوبلة مخاطباً الجرحى، اهتمام قيادة اللواء والقوات المشتركة بتقديم العلاج اللازم لهم تقديراً للملاحم البطولية التي سطروها ضد الميليشيات الحوثية الموالية للنظام الإيراني .. مشيداً بالروح المعنوية التي لمسها لدى الجرحى ورغبتهم بالشفاء العاجل والعودة إلى ميادين الشرف لقتال ميليشيا الحوثي الإنقلابية.