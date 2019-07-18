هاني بن بريك يوجه رسالة نارية إلى الإخوان والإصلاح

وجه نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، رسالة إلى الإخوان وأعوانهم من حزب الشيطان، في إشارة إلى حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" : عهد قطعناه سنحارب الإرهاب وسنقضي عليه -بإذن الله- حيث كان والبداية الصحيحة من حزب الشيطان خونة الإسلام والمسلمين الإخونج وما تفرع منه في البلاد وأفراخهم القاعدة وداعش .

وأضاف "لن يستقيم الأمر في بلداننا العربية بالذات ولن يستقر بوجود هذا التنظيم الخبيث ولهذا لابد من العزم القوي في مواجهتهم" .

وتخوض المحافظات الجنوبية، وتحديداً المجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي ينتمي إليه الشيخ، هاني بن بريك، حرباً متواصلة إعلامية وعسكرية ضد حزب الإصلاح المتهم بتمويل ودعم العمليات الإرهابية في المحافظات الجنوبية .