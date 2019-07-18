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عدن - ياسمين التهامي - بيان رقم 3 الصادر عن الاجتماع الثالث لصوت المراة المهرية الحر

الاربعاء الموافق 2019/717

نتابع في صوت المراة المهرية الحر مايدور في محافظة المهرة من احدث سياسية واثارة للفتن وتفكيك للنسيج الاجتماعي

وهذا يؤسفنا كثيراً

وخلال اللقاء اشاد المجتمعون بتجاوب السلطة المحلية بالمهرة والتي استقبلت اللجنة التابعة لصوت المراة المهرية الحر وتفهم للمطالب التي. حملتها البيانات السابقة وقد وعدوا

بمساعدة اهالي منطقتي ضبوت وهروت بتوفير مادة الديزل لسيارات نقل المياه ( البوز) وتخفيف اسعار نقل الماء الى حدود نصف السعر الحالي

كما طلبوا من ابناء ضبوت وهروت بتبرع بارضية لاقامة لوحدة الصحية وسوف يبداو بانزال المقاول لبناء الوحدة الصحية فورا

وبذلك فاننا في صوت المراة المهرية الحر نشكر لهم حسن وسرعة تجاوبهم ونتمنا من ابناء منطقتي ضبوت وهروت سرعة تحديد موقع يتم التبرع به لبناء الوحدة الصحية. للتخفيف من معانا الاهالي في المنطقتين



كم عبر المجتمعون عن اسفهم. لما يقوم به عبدالله عفرار من استحواذ مطلق وسلب لصلاحيات المجلس العام لابناء المهرة وسقطرى تنفيذا لتوجيهات واملاءات خارجية تقوض وحدة الصف المهري

وعلية فقد خرج المجتمعون بالاتي :

1- نرفض رفضا قاطعا لماخرج به اجتماع الامانة العامة للمجلس العام حول تفويض عبدالله بن عفرار للتحدث باسم ابناء محافظة المهرة



كما تابعنا قبل عدة ايام انشاء منظمة اخرى للمراة تتاننابع .لجنة الاعتصامات وهي من تدير منظمة المراة في المجلس العام وهذا خلافا لميثاق اعلان المجلس العام حيث اصبحت منظمة المراة في المجلس تحكم من قبل لجنة الاعتصام

ونرفض ذلك واننا اذ نحذر عبدالله عفرار من الخطوات التي اقدم عليها وناكد للجميع ان المجلس ومنظماته التي سلبها كل صلاحيتها وقام باقصاء القيادات النسوية التي تحملت الدور الاكبر من اجل قيام منظمة المراة وهومالم يروق لعبدالله عفرار ان المذكور ادعاء بزدوجية العمل وهو ليس جهه رسمية

ونستنكر قيامه بتعيين احد اقاربه رئيسة للمنظمة. ونائبه لها من لجنة الاعتصامات والذي سبق تحذيره من ذلك مسبقا

2- قرار المجتمعون ارسال لجنة الى الامانة العامة للمجلس العام ولالتقاء بالامين العام وبعض اعضاء المنظمات للاستيضاح منهم حول الخروقات التي اقدم عليها بن عفرار للوائح المجلس العام

وكذلك مطالبة الامانة العامة باعلان حجم المساعدات التي تقدم باسم محافظة المهرة عبر المجلس العام واين وكيف يتم صرف تلك المساعدات وبكل شفافية .

و نطالب سلطنة عمان بايقاف جميع انواع التعامل مع عبدالله بن عفرار نتيجة استمراره في نهب كل ماتقدمه حكومة سلطنة عمان لابناء المحافظة وتحديدا مبالغ الدعم للاسرة المحتاجة

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حيث يقوم بصرف 20 الف ريال يمني لكل اسرة ونعلم ان الحكومة العمانية تصرف مابين 100 الى 200 ريال عماني

كما نعلم ان حكومة السلطنة تقدم. مبلغ لتنمية وبناء لبنية التحتية وتطوير المشاريع الخدمية وهو مالم نا اي مشروع اسهم فيه بن عفرار

ونطالبهم بارسال لجان لتقصي. حقائق مايقدمة عبدالله عفرار في هذا المجال



3- ناسف لما قامة بة ابناء وادي حضرموت وكذا الحديدة بالحشد في مهرجان اقامتة لجنة الاعتصام في عاصمة محافظتنا الغيضة وحضره حشود من وادي حضرموت ومحافظة الحديدة. باسم ابناء المهرة ونستنكر حضورهم لتمثيلنا ونطالبهم بعدم تكرار ذلك مالم فان لنا موقف سوف نتخذه ضدهم وضد المقيمين من ابناء محافظاتهم فالاجدر بابناء وادي حضرموت التظاهر في وادي حضرموت ضد معسكرات الارهاب والتي تحتظنهم معسكرات المنطقة العسكرية الاولى لرفع الظلم عن ابناء وادي حضرموت وكذالك ابناء محافظة الحديدة عليهم الذهاب للتضاهر في محافظتهم او احد مديرياتهم ليعبرو عن رفضهم للتحالف في محافطتهم التي يحاول التحالف والمقاومة الجنوبية رفع الضلم عنهم وهم ياتوا الى المهرة مطالبين خروج التحالف وهذا يوضح للراي العام ان مايقوم به بن عفرار ولجنة الاعتصامات في محافظة المهرة الايعبروا عن اجماع ابناء المحافظة وانما هي تنفيذ لاجندات جماعات اخوان اليمن برئيسة الجنرال الارهابي علي محسن الاحمر



4- نطالب من الاشقاء في مركز الملك سلمان اعادة النظر في كيفيت صرف المساعدات التي تمنح في المخافظة والتي يقوم المركز بتسليمها لحزب وجماعة ومنعها عن جميع منظمات المجتمع المدني الاخرى ونتمنا سرعة تشكيل لجنة عامة للاغاثة ويتم تقسيم الاغاثات بشكل عادل ولابتعاد عن دعم الاحزاب والتي تقوم بصرف الاغاثات خدامها الاهداف سياسية وحزبية

5- نطالب السلطة المحلية سرعة معالجة مشكلة الكهرباء

وعادة تاهيل الطرقات وخصوصا شوارع الغيضة وخدمة الاتصالات والصحة وشبكات المياه للمناطق المحرومة



6- نرفض رفضا قاطعا تسجيل وعسكرة مليشيات باسم محافظة المهرة ليست تحت اشراف السلطات الشرعية اوالتحالف العربي وبرواتب من دولة قطر اواي دولة اخرى تحت مسميات حماية السيادة المهرية

كما ناسف لقيام منظمي المهرجان المدفوع اجره بانزال علم المهرة والاحتفاظ بعلم الوحدة الغدورة تحت مسميات واهية



صادر عن صوت المراة المهرية الحر

الغيضة

2019/ 7 / 17