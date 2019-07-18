شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فائدة طبية مهمة جداً لقشر البيض.. تعرف إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البيض عنصر غذائي لا غنى عنه في وجبة الصباح، للكبار والصغار، وينصح الأطباء وخبراء التغذية العلاجية بتناوله مسلوقاً؛ للحدّ منارتفاع الكولسترول، ولاحتوائه على «أوميغا3» المقوي لخلايا الدماغ والمقوي للعظام لدى كبار السن، لكن كان قشر البيض يُرمى في النفايات، أما اليوم فقد اكتشف العلماء فائدة طبية مهمة جديدة له أيضاً.

قشر البيض يسرّع شفاء العظام المكسورة

فائدة مذهلة لقشور البيض

كشفت دراسة حديثة أن قشر البيض قادر على تسريع شفاء العظام المكسورة ونموها من جديد.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وموقع «سبوتنيك»، اكتشف الباحثون أنّ مزيجاً من قشر البيض ونوعاً من الهلام، ساعد خلايا عظام الفئران على النمو بشكل أسرع وأقوى.

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أمل طبي جديد للمرضى وكبار السن



ويتمنى العلماء أن تساعد هذه التقنية على علاج المرضى الذين أصيبت عظامهم بأضرار بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإصابة.

ولاختبار إمكانيات قشر البيض، قام العلماء بمزجها مع هلام جيلاتيني، وأُخذت خلايا العظام غير الناضجة من الفئران وتمَّ تغليفها بالمزيج؛ لتنمو وتشكّل عظاماً جديدة.

وزرع هذا المزيج في القوارض مرة أخرى لاختبار «التوافق الحيوي»، وكشفت النتائج أن الخليط أدى إلى تطور الخلايا إلى أخرى ناضجة.

ويسعى الباحثون لتطوير الطريقة ذاتها، وإستخدامها لتنمية الغضاريف والأسنان والأوتار.