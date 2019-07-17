قطاع الموارد البشرية بالداخلية يناقش مستوى الانجاز للجان البصمة

ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء ركن عبدالله جابر، خلال اجتماعه اليوم، مع رؤساء لجان البصمة مستوى الإنجاز والاجراءات التي يتم تنفيذها فيما يخص نظام البصمة الالكترونية وتحديث البيانات لمنتسبي وزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع، آلية عمل اللجان الرئيسية والفرعية في مختلف الواحدات والقطاعات الأمنية التي تم تشكيل اللجان لتنفيذ المهام فيها والسبل الكفيلة لتطبيق نظام البصمة وتدوين البيانات التفصيلية لكل من الضباط وصف الضباط والجنود.

واكد اللواء جابر، خلال الاجتماع، حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ،من نجاح عمل اللجان وتقديم كافة التسهيلات الازمة بما يتفق مع الخطة المعدة لها.

حضر الاجتماع كلا من العميد حسين عبدربه مدير عام شؤون الضباط و العميد د.خالد العكيمي مدير عام شؤون الافراد و العميد فضل الطبقي مدير مكتب وكيل قطاع الموارد البشرية و المالية و العميد محمد بن قدروة مدير المالية و عقيد خالد مقيلب نائب مدير شؤون الافراد و عقيد عبدالله حيدرة مدير ادارة المرتبات و مقدم صالح الحميدي و نقيب عدنان العمودي عضو اللجنة .