الاشغال والصناعة بمأرب يحيلان قضايا مخالفات إلى النيابة العامة

قال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب إنه أحال أربعة ملفات قضايا مخالفة تجارية إلى النيابة، فيما أقر مكتب الأشغال بمديرية المدينة إحالة ملفات قضايا البناء المخالف إلى النيابة.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة بالمحافظة عبدالله الياجوري أن ملفات المخالفة التجارية التي تم إحالتها الأسبوع الجاري إلى النيابة خاصة بتجار مواد البناء والكهرباء، الذين يبيعون قواطع كهربائية مقلدة وتتسبب في إشعال الحرائق كونها مخالفة للمواصفات والمقاييس ما يعرض حياة وأموال المواطنين للخطر.

إلى ذلك أقر لقاء موسع لمهندسي الأشغال بمديرية مدنية مأرب (عاصمة المحافظة) الذي عقد برئاسة مدير عام المديرية محمد صالح فرحان، إحالة ملفات قضايا مخالفات البناء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.وكان اللقاء قد ناقش آلية منع البناء العشوائي وحماية المخطط الحضري من المخالفات