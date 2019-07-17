هام: تحذير لجميع المواطنين المتواجدين في العاصمة صنعاء وهذه المناطق بإخلاء منازلهم...شاهد التفاصيل+ صورة

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على المرتفعات و أجزاء من الهضاب الداخلية.

و توقع المركز هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا و حتى لحج و تعز جنوبا، و امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة)، و ذلك في فترتي الظهيرة و المساء.



كما توقع المركز أن تكون الأجواء مغبرة نسبيا على أجزاء من المرتفعات الشمالية و الشمالية الغربية، و شديدة الحرارة و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية و الساحلية، نتيجة نشاط الرياح السطحية.