شكرا لقرائتكم خبر عن هام: تحذير لجميع المواطنين المتواجدين في العاصمة صنعاء وهذه المناطق بإخلاء منازلهم...شاهد التفاصيل+ صورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم استقرار الأجواء على المرتفعات و أجزاء من الهضاب الداخلية.
و توقع المركز هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا و حتى لحج و تعز جنوبا، و امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة)، و ذلك في فترتي الظهيرة و المساء.
كما توقع المركز أن تكون الأجواء مغبرة نسبيا على أجزاء من المرتفعات الشمالية و الشمالية الغربية، و شديدة الحرارة و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية و الساحلية، نتيجة نشاط الرياح السطحية.
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