مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، جلسة يستمع فيها الى احاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث حول تطورات الأوضاع في اليمن.

وكان غادر غريفيث، غادر اليوم الاربعاء العاصمة اليمنية صنعاء، متجهاً إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعد مباحثات أجراها مع قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط وعدد من القيادات .

وجددت تلك القيادات مطالبتها المبعوث الأممي والأمم المتحدة على إلزام حكومة المرتزقة بدفع رواتب الموظفين وتحييد الإقتصاد الوطني وتنفيذ الطرف الاخر للإلتزامات المناطة به وفق اتفاق السويد.