إب: قتلى وجرحى بينهم ضابط وقيادي حوثي في صراع على أراضي

قتل وجرح مسلحين بينهم ضابط أمن وقيادي حوثي بمواجهات مسلحة في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن النقيب "زايد أحمد علي زيد" قتل إضافة إلى شخص آخر من أسرة السعيدي، وأصيب مدير أمن مديرية المخادر القيادي الحوثي "صالح الشامي" رفقة 5 آخرين، في اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر، شمال مدينة إب.



وأكدت المصادر أن خلافات نشبت بين قبيلتي "عنان" و" السعيدي" ـ موالين للحوثيين ـ ، حول أراضي تطورت حد اندلاع مواجهات عنيفة بين مسلحي بيت السعيدي وعدد من مسلحي مليشيا الحوثي الذين قدموا على متن أطقم حوثية.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، حرب وصراع على الأراضي تتزعمها قيادات حوثية، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في حوادث كثيرة.



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