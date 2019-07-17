رئيس جامعة حضرموت يتفقد سير اختبارات القبول لبرامج الدراسات العليا

تفقد الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت ومعه الدكتور / هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة الجامعة سير اختبارات المفاضلة للقبول لبرامج الدراسات العليا الماجستير بكليات الجامعة التي يجلس لإدائها قرابة 110 طالب وطالبة في تخصصات ( إدارة الإعمال ، انجليزي ، علم اجتماع ، كيمياء ، علوم الحياة ، التربية البدنية والرياضية ، إدارة تربوية ، طب الأسرة ، فقه وأصوله ) وطاف رئيس الجامعة ونائبه على قاعة الاختبار مطلعاً على أدائها بشكل منتظم واستمع من الطلبة المتقدمين للاختبارات إلى كيفية سير اختبارات المفاضلة للمنافسة على مقاعد الدراسات العليا بكليات جامعة حضرموت داعيين الطلبة المتقدمين إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج العلمية للحصول على مقاعد الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2019 - 2020م .

وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور / هادي الصبان أن الطلبة المتقدمين للاختبارات مقيدين في عدد 10 برامج لمساق الماجستير حسب التخصصات المذكورة مشيراً إلى أن هذا العام 2019م لأول مرة يتم فتح مساق الماجستير بنظام التعليم المفتوح في برنامجين إدارة الإعمال ، فقه وأصوله من أجل تسهيل للطلبة مواصلة دراساتهم العليا من جميع أماكنهم ضمن خدمة الجامعة للمجتمع متمنياً للطلبة المتقدمين للاختبارات التوفيق والنجاح .

رافقهم خلال الزيارة كل من : الدكتور / ياسر الجهوري مساعد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والأخ / ياسر باعباد مدير عام إدارة القبول والتسجيل بنيابة الدراسات العليا والبحث والعلمي .