قناة عدن الفضائية تتسلم الجائزة العربية الأولى لأفضل فيلم وثائقي

تسلمت قناة عدن الفضائية الجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي حول القدس في المسابقة التي نظمتها الجامعة العربية بالقاهرة بعنوان (القدس في عيون الإعلام) بمشاركة عدد من القنوات الفضائية العربية وصحفيين ومواقع الكترونية.

وخلال حفل التكريم الذي اقامته جامعة الدول العربية على هامش انعقاد الدورة الـ ( ٥٠ ) لمجلس وزراء الاعلام العرب تسلم الجائزة نيابة عن القناة الزميل فارس عبدالعزيز رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية .

وحصلت قناة عدن الفضائية على الجائزة الأولى في الدورة الرابعة ليوم الاعلام العربي عن الفيلم الوثائقي القصير (القدس .. تاريخ وقضية)، الذي تناول تاريخ مدينة القدس الذي يتجاوز الـ ٥٠٠٠ سنة وروحانية المدينة وأهميتها للمسلمين.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن رئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية قوله ان الفيلم تطرق الى مكانة القدس الشريف في وجدان الشعب اليمني وما تعنيه القضية الفلسطينية لليمن والحكومة اليمنية، وموقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للقضية الفلسطينية كونها قضية العرب الأولى.

ولفت الى ان الفيلم من إنتاج قناة عدن الفضائية وإعداد وتقديم ريهام جمال وإخراج ما جد مخاوي..منوهاً بان قناة عدن الفضائية فازت وللعام الثاني على التوالي بجائزة التميز الإعلامي العربي.