اليونيسيف تنظم ورشة عمل في مأرب حول معايير العامل الانساني

تحت عنوان " المشاركة والمسئولية تجاه المجتمعات المتضررة"،بدأت اليوم في محافظة مأرب فعاليات ورشة العمل الخاصة بمعايير والتزامات العمل الانساني المقرة عالميا، تنظمها على مدى يومين منظمة الامم المتحدة للطفولة"اليونيسيف" بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان .

وتهدف الورشة إلى تعريف 30 مشاركا من مكتب الصحة بالمحافظة والمديريات ومسئولي التثقيف الصحي وممثلي عددا من وسائل الاعلام الرسمية بالمحافظة، بمعايير والتزامات العمل الإنساني المقرة لدى الأمم المتحدة والتي تحدد المسئولية ومدى تطبيقها من قبل المنظمات والجمعيات المحلية العاملة في المجال الانساني عند تنفيذ انشطتها المتعلقة بالجانب الصحي وكذا التزام المؤسسات الرسمية بها عند تقديم الخدمات الانسانية، الى جانب تحفيز المشاركين في دور فاعل لهم من اجل تعزيز تطبيق هذه المعايير والتوعية بها وممارسة الرقابة والتقييم المجتمعي والشعبي بناء على تلك المعايير والالتزامات والمؤشرات.

وفي إفتتاح الورشة، أوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أن الوعي الصحي يمثل حجر الزاوية في بناء صحة المجتمع والحفاظ عليها .. لافتاً إلى أن التجارب المستخلصة من انشطة المكتب الصحية الطارئة التي نفذها، أثبتت أن الوعي الصحي شكل 80 في المائة من عوامل النجاح لحملات مكافحة الأمراض والأوبئة والجائحات المرضية.

وأكد الشدادي على أهمية انعقاد هذه الورشة وما يعول عليها من مخرجات تسهم في إيصال رسالة الوعي الصحي والتثقيف إلى المجتمعات المتضررة بشكل صحيح وفاعل.. مهيبا بالدور الفاعل لوسائل الإعلام في نشر الثقافة الصحية في ظل اتساع مخيمات النزوح واستمرار تدفق النازحين.