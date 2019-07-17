استشهاد مواطن بشظايا مقذوف حوثي في حيس جنوب الحديدة

استشهد مواطن إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة . وقالت مصادر محلية أن المواطن مهيوب إبراهيم عبدالله مغاري البالغ من العمر 55 عاماً استشهد بشظايا قذيفة هاون أطلقتها مليشيات الحوثي على منزله ، فيما أصيب مواطن آخر . يشار الى أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران صعدت من عملياتها العسكرية على مديرية حيس مستخدمة خلال قصفها مختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، الأمر الذي تسبب بحالة رعب في أوساط ساكني مدينة حيس جراء تصاعد عمليات القصف الحوثية .

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