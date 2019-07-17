ألغام الحوثي تودي بحياة 22 مدنياً خلال أسبوع في مديرية واحدة بالحديدة

كشفت مصادر محلية وطبية ، عن استشهاد 22 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متنوعة خلال الأسبوع الماضي في أحياء المنظر التابعة لمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة جراء ألغام زرعتها جماعة الحوثي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصدر عسكري قوله "إن جماعة الحوثي حولت قرية المسنئ بمديرية الحوك إلى منطقة مفخخة بالكامل تتصيد الأطفال والنساء الذين يحاولون الاقتراب من منازلهم لتفقدها".

ولفت إلى إصابة طفلين، يوم أمس الأول، بشظايا قذيفة هاون أطلقتها عليهم أثناء محاولتهم الاقتراب من منازلهم فيما أصيب ثلاثة بلغم أرضي زرعته على الطريق.

وناشد سكان محليون الفريق الأممي المعني بمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة بزيارة الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة خصوصا مديرية الحوك التي يتعرض فيها المدنيون لانتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم حرب.