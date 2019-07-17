مقاتلات التحالف تدمر تدمر آليات لمليشيا الحوثي في الزبيريات شمال الضالع

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مساء اليوم الاربعاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وآليات وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في الزبيريات والفاخر وباجة بقعطبة شمال الضالع.

وأكدت المصادر ان الغارات اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية كما اسفرت عن تدمير آليات.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.