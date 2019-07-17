الارصاد الجوية: هطول امطار غزيرة وارتفاع شديد في الحرار في المناطق الصحراوية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج وتعز جنوباً، وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، أبين وشبوة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكر المركز، في بيان وصلت وكالة خبر نسخة منه، أن حالة عدم استقرار الأجواء مستمرة على المرتفعات وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون مغبرة نسبياً على أجزاء من المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية، وشديدة الحرارة ومغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والساحلية، نتيجة نشاط الرياح السطحية.

وهطلت، اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المحافظات اليمنية.