وفد الهلال الاماراتي يبحث مع منظمة الاوتشا آليات التعاون الاغاثي في الساحل الغربي

بحث وفد الهلال الاماراتي اليوم مع ممثلي منظمة الاوتشا التابعة للامم المتحدة الية التنسيق للعمل الاغاثي في الساحل الغربي.

وقام محمد الجنيبي ممثل الهلال الاماراتي بعرض معلومات كاملة عن طبيعة المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، منها تأهيل وتأثيث 47 مدرسة، و26 مركزا للانزال السمكي، و22 مركزاً صحياً ، و31 مشروعاً في قطاع المياه تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وأخرى في قطاع الكهرباء، ومشاريع مجتمعية متنوعة لتنمية القدرات وتشجيعها من أجل رفع مستوى دخل المواطنين اليمنيين في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي، وبما يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية .

وأكد مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي، ان “الهلال” مستمر في جهوده الانسانية والخدمية والتنموية، في سبيل خدمة المواطنيين اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم .

من جانبهم أشاد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، بالدور الايجابي الذي قام به الهلال الأحمر الإماراتي، في مجالات إنسانية وخدمية وتنموية شملت مختلف قرى ومناطق الساحل الغربي، وكان له الدور الرئيسي في إعادة تطبيع الحياة.

مثمنين الجهود والأنشطة المتواصلة التي بذلت من قبل “الهلال”، والمتمثلة في حملات مكافحة وباء الكوليرا، والملاريا، وحملة نظافة وغيرها من الانشطة التي أسهمت في خدمة المواطنين وعلى امتداد الساحل الغربي.