معلم في محافظة أبين يمزق راتبه احتجاجا على الخصومات

قال شهود عيان إن معلم قام بتمزيق راتبه من فئة ألف ريال احتجاجا على خصومات طالت راتبه الشهري. وذكر الشهود أن المعلم قائد زيد ثابت مزق راتبه الحكومي عقب استلامه احتجاجا على خصميات طالت الراتب رغم أن المدارس في مرحلة الاجازة الصيفية. وأشار المصدر أن المعلم قائد احتج على الخصميات التي طالت راتبه من مكتب التربية. وناشد معلمون لايقاف الخصميات الغير قانونية التي تطال معلمي المديرية.

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