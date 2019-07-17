استعدادات مستمرة وتجهيزات ضخمة لفعاليات مهرجان البلدة السياحي بالقرية التراثية بالمكلا مول

تجري شركة سما للإعلام، استعدادات وتجهيزات مستمرة لمهرجان البلدة السياحي وفعاليات القرية التراثية التي تمولها مؤسسة بن كردوس للتنمية، و التي سيتم تدشينها عصر يوم الجمعة القادم في الـ19من يوليو الجاري في تمام الساعة الـ4 عصراً في الواجهة الخلفية للمكلا مول التجاري" هايبر المستهلك ".

وأشار الشيخ عبيد بن كردوس التميمي أن تدشين مثل هذه الفعاليات الهامة يأتي من اهتمام مؤسسة بن كردوس للتنمية و التي تقتضي بتشجيع الثقافة التي تقوم على الولاء الواعي للأرض والانسان والأمة، ومن أجل تعزيز القيم، والعناية بالثقافة والتراث والفنون، ومن أجل كل ذلك دأبت مجموعة كردوس القابضة منذ وقت مبكر على حفظ التراث المادي وغير المادي وصونه ونشره ، ويتضمن هذا التراث العادات والتقاليد والمنتجات الفنية أو الأثرية والممارسات والمهارات والمعارف والفنون.

وأفادت شركة سما للإعلام - الجهة المنفذة - أن الفعاليات ستشهد الكثير من الفقرات المختلفة ليس فقط قرية تراثية بل ستحتضن القرية على العديد من الفعاليات التراثية والفقرات الغنائية و اللوحات البحرية , ورقصات كرنفاليه وفرق مسرحية , إضافة إلى العديد من الجوائز والمسابقات والفقرات الترفيهية على مسرح القرية التراثية , والتي ستحتوي على العديد من الأركان المختلفة مابين عرض وبيع المنتجات المحلية و الأركان المخصصة لسرد الحكايات الشعبية , وأركان مخصصة لعرض العديد من الأشياء المرتبطة بالعادات والتقاليد بحضرموت وتاريخها .

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان البلدة السياحي بالمكلا مول يستمر على مدى 10 أيام متواصلة محتضن من خلالها العديد من الفعاليات الضخمة والترفيهية والحضور مفتوح لعامة الناس من حضرموت وخارجها .