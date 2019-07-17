عاجل.. مراسلنا: شهداء وجرحى بقصف صاروخي حوثي استهدف مجمع طبي بمأرب

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية قبل قليل من مغرب اليوم الأربعاء بصاروخ متوسط المدى مدينة مارب. وقال مراسل "الخليج 365" ان صاروخ متوسط المدى يعتقد انه نوع كاتيوشا أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على مجمع محمد هائل الطبي وسط مدينة مأرب. وأكد المراسل ان القصف الصاروخي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى أوساط المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أسفر عن أضرار مادية بالمجمع الطبي.

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