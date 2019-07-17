تعرف على موعد الرحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا الخميس

ينشر الخليج 365، موعد الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا الخميس: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل،(توقيت القاهرة) الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع: 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون. الإقلاع: 11:30 ظهرا (توقيت جدة) الوصول: 13:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع: 14:45 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء. Advertisements رقم الرحلة: 640. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع: 07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول : 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع: 14:00ظهرا (توقيت القاهره). الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع: 19:30 مساء. الوصول : 22:00 مسا

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