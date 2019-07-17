طاهر يثمن الدور الكبير للعيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان بالخوخة

ثمن محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر الدور الكبير الذي تقوم به العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية في تحسين الوضع الصحي لسكان الساحل الغربي بشكل عام ومخيمات النازحين بمديرية الخوخة.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى عيادات المركز بمخيم الجابري أن تواجد مثل هذا المشروع الصحي في المخيم سينعكس إيجابيا على الحالة الصحية للمواطن النازح والذين تعرضوا للاذى من قبل المليشيات الإنقلابية التي اذعنت في ايذاء ابناء المحافظة.

ونوه محافظ الحديدة بالجهود المتميزة للشريك المنفذ لمشروع العيادات الطبية مؤسسة طيبة للتنمية التي تدير هذا المشروع بأسلوب فني واداري متميز ساهم في نجاح المشروع وفي مختلف برامجة الطبية والإنسانية والاجتماعية.

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كما استمع محافظ الحديدة من مدير مشروع العيادات الطبية التغذوية مصطفى فقيرة عن الجهود التي يقدمها المركز وعياداتة التي يستفيد منها ما يقارب من 300 الى 500 مستفيذ وكذلك برامج مؤسسة طيبة التي تسهم في التخفيف من الأعباء التي تعرض لها النازحين في مخيمات الخوخة وسكان مدن ومناطق الساحل الغربي.

إلى ذلك، إطلع محافظ الحديدة على النشاط الإنتاجي في المشغل النسوي بالخوخه الذي يدرب 100امرأه على الخياطه والحياكه .

ووجه محافظ الحديدة، بصرف مليون ريال دعماً للمشغل ليستمر في تشغيل الاسر وتحقيق اكثر انتاجية للعاملات فية بهدف ادامجهن في المجتمع ليصبحن قادرات على مواجهة الحياة وتحسين مستواهن المعيشي.