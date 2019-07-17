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مؤسسة خليفة تقترب من إنجاز مشروع كهرباء كورنيش الشيخ زايد بسقطرى

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بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، شارفت شركة "ديكسم باور" على الانتهاء من أعمال توصيل خطوط الكهرباء الأرضية إلى كورنيش الشيخ زايد بمدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى. 

ويأتي سرعة إنجاز المشروع، في إطار الحرص الكبير الذي تبديه مؤسسة "خليفة الإنسانية" لتوصيل التيار الكهربائي لكورنيش الشيخ زايد والمناطق المجاورة له وإنارته.

الجدير بالذكر، أن كورنيش الشيخ زايد بالمدينة، قد وضع حجر أساسه خلفان بن مبارك المزروعي، المندوب العام لمؤسسة الشيخ خليفة، بدعم وتمويل من المؤسسة، وذلك ضمن خطة التطوير لإقامة العديد من المنتزهات لأهالي سقطرى.

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