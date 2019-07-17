قيادات حزام أبين يعقد لقاء استثنائي لبحث الوضع الأمني ورفع الجاهزية

بحثت قيادات الحزام الامني في محافظة ابين اليوم في اجتماع لها الوضع الامني في المحافظة والجاهزية ورفع اليقضة. وترأس الاجتماع العميد صالح احمد المرقشي وحضره كلاً من:- أحمد مجلد نائب القطاع وأحمد جراد عمليات القطاع وسالم حيدرة ومحمد مسهرج ركن التموين وقادة السرايا والنقاط ناقش الحاضرين كيفية توزيع المهام وتشديد اليقظة في الفترتين الصباحية والمسائية. وشدد الحاضرين على بذل المزيد من الجهود للحس الأمني وتوفير القوى البشرية كاملة للتصدي لأي طارئ وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية. Advertisements حيث كلفت القيادة للقطاع ركن التموين محمد مسهرج بمتابعة توفير التغذية لكثرة تواجد الأفراد وتعزيزهم بالزي العسكري الرسمي ليكون اكثر انضباط ومظهر حضاري. من جانبه دعا ركن التموين النقيب محمد مسهرج القيادة العامة للحزام الأمني ببذل مزيداً من الدعم الغذائي والفني لتعزيز دور القطاع وإتمام مهامه على أكمل وجه. وعبر النقيب مسهرج عن شكره للقيادة ودول التحالف العربي مثمناً جهودهم الأمنية داعيهم إن قطاع الخبر يشهد وضعاً استثنائي في محاربة الإرهاب ومكافحتة بقيادة العميد عبداللطيف السيد وكافة الشرفاء من أبناء محافظة أبين.

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